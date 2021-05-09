بيع قميص مايكل جوردان بسعر قياسي (صورة)

بيع قميص بطل الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة 6 مرات والبطل الأولمبي مرتين مايكل جوردان، بمبلغ قياسي.
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن القميص بيع في مزاد بمبلغ 1.38 مليون دولار. وأصبح القميص، الذي ارتداه جوردان لفريق جامعة نورث كارولينا في موسم 1983/82 أغلى قطعة بيعت في مزاد لرياضي أميركي.
The only known Michael Jordan game-worn North Carolina Tar Heels basketball jersey sold for $1.38 million on Saturday with Heritage Auctions. Via @espn https://t.co/dzE5ZtVi98 #MichaelJordan
— Heritage Auctions (@HeritageAuction) May 8, 2021