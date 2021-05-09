رياضة

بيع قميص مايكل جوردان بسعر قياسي (صورة)

Lebanon 24
09-05-2021 | 08:00
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بيع  قميص بطل الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة 6 مرات والبطل الأولمبي مرتين مايكل جوردان، بمبلغ قياسي.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن القميص بيع في مزاد بمبلغ 1.38 مليون دولار. وأصبح القميص، الذي ارتداه جوردان لفريق جامعة نورث كارولينا في موسم 1983/82 أغلى قطعة بيعت في مزاد لرياضي أميركي.


The only known Michael Jordan game-worn North Carolina Tar Heels basketball jersey sold for $1.38 million on Saturday with Heritage Auctions. Via @espn https://t.co/dzE5ZtVi98 #MichaelJordan


وكان القميص نفسه قد جلب 63500 دولار في مزادها في عام 1999، وتوقعت هيريتدج أن تجلب حوالي مليون دولار هذه المرة.

وتم تسجيل الرقم القياسي السابق لقميص جوردان والسراويل القصيرة في تشرين الاول الماضي، عندما بيعت سترة شيكاغو بولز بمبلغ 480 ألف دولار.

وهذه المجموعة تعود لى موسم الدوري الأمريكي للمحترفين 1986-87 والذي جعله ينهي لقب الهداف.

المصدر: روسيا اليوم
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