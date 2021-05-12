رياضة

ما حقيقة تعرض رياض محرز وصديقته لاعتداء.. النجم يرد (صور)

Lebanon 24
12-05-2021 | 05:00
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تناقلت وسائل الإعلام خبر اعتداء تعرض له الدولي الجزائري رياض محرز في أحد المطاعم اللندنية، سهرة الاثنين، وفيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على إثر الخبر، ليخرج رياض محرز، ويضع النقاط على الحروف بخصوص الحادث.


وكتب صاحب القدم اليُسرى على حسابه الرسمي في إنستغرام: "لقد بلغتني العديد من الرسائل القلقة عليّ".

وأردف: "الحادث وقع بين بعض الأنصار، ورجال الأمن، ولم تكن لي أي علاقة بما حدث لا من قريب ولا من بعيد".

وختم قائلا: "أنا في أحسن حال، وشكرا".

وكانت وسائل إعلام قالت إن النجم الجزائري رياض محرز واجه هجوما من أحد الأشخاص، عقب خروجه من مطعم في لندن بصحبة صديقته.

 

Riyad Mahrez was ushered to safety on Monday evening after being accosted by a man while he was leaving popular Mayfair restaurant Novikov with his girlfriend Taylor Ward, prompting security guards and staff to move in.


[via @MailOnline] pic.twitter.com/Ux9Dcq3t7t



وأثار شخص ضخم بملابس رياضية جلبة كبيرة، خارج مطعم في لندن، عندما حاول الهجوم على رياض محرز، قبل أن يتدخل عدد من المرافقين للنجم الجزائري والعاملين في المطعم.

وكان محرز برفقة صديقته البريطانية تايلور وارد، في مطعم نوفيكوف بلندن، قبل أن يفاجأ بالهجوم عند المغادرة، حسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدت تيلور مصدومة من الواقعة، في صور لها مع محرز داخل سيارة نقلتهما، فورا بعد الواقعة.

يذكر أن محرز قد قصد لندن للاستجمام، لعدم خوض فريقه مانشستر سيتي أي مباراة خلال منتصف الأسبوع.

وكان محرز قد بدأ بمواعدة تايلور في صيف 2020، بعد انفصاله عن زوجته السابقة ريتا جوهال.

المصدر: العربية
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