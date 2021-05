صلاح "من أمام مسجد قبة الصخرة": أوقفوا قتل الأبرياء (صورة)

نشر لاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح أمس الثلاثاء صورة له أمام مسجد قبة الصخرة المجاور للمسجد الأقصى في القدس، على موقع "تويتر"، أتبعها بتغريدة طالب فيها بوقف قتل الأبرياء.

وقال صلاح قائد منتخب مصر في تغريدته: "أدعو قادة العالم بمن فيهم رئيس وزراء البلد الذي كان موطنا لي في السنوات الأربع الماضية، لفعل كل ما بوسعهم للتأكد من وقف العنف وقتل الأبرياء على الفور. طفح الكيل".

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021

وكان عدد من اللاعبين، لا سيما العرب، أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين، في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة بالقدس والمسجد الأقصى.