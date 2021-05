هفوة "قاتلة"... هكذا تسبب ميسي بتلقي فريقه هدفا! (فيديو)

ارتكب قائد نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، هفوة "قاتلة" تسببت في استقبال شباك فريقه هدفا في مباراة ليفانتي، أمس الثلاثاء، في افتتاح المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني.



وبينما كان برشلونة في وضع مريح خلال تقدمه في النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد، حاول لاعبوه امتصاص ضغط ليفانتي من خلال تبادل الكرة فيما بينهم في المنطقة الخلفية، حيث مرر الحارس مارك أندري تير شتيغن، الكرة للظهير الأيمن سيرجي روبيرتو، الذي مررها بدوره للاعب الوسط سيرجيو بوسكيتش، قبل أن يرسلها الأخير بلمسة واحدة إلى ميسي، الذي كان تحت الضغط.



وعلى غير العادة، لم يحسن "البرغوث التعامل مع الكرة، حيث ارتطمت بقدمة اليسرى لتذهب إلى مهاجم ليفانتي، خوسي لويس موراليس، الذي تبادل الكرة بشكل رائع مع زميله روجر مارتي عند حافة المنطقة، فهيأها له الأخير داخلها فسددها قوية بيسراه على الطاير وأسكنها على يسار تير شتيغن، في الدقيقة 60.وانتهت المباراة بالتعادل 3-3، ليرفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، كما رفع ليفانتي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ13.

Death, taxes and Busquets finding Messi between the lines. https://t.co/8gLP8tQaDu