"فورمولا 1": إلغاء جائزة تركيا الكبرى.. وإقامة سباقَيْن في النمسا

أعلنت بطولة العالم لسباقات سيارات الـ"فورمولا 1"، أمس الجمعة، إلغاء سباق جائزة تركيا الكبرى بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجدّ وتقديم موعد سباق فرنسا أسبوعاً وإقامة سباقين متتاليين في النمسا.



وبحسب ما نقل موقع "العربية" عن وكالة "رويترز"، فإنّه وبناء على التعديلات الجديدة فإنّ سباق جائزة فرنسا الكبرى سيقام على حلبة "لو كاستيليه" في 20 حزيران المقبل على أن تستضيف حلبة "ريد بول رينغ" النمساوية سباقين متتاليين يومي 27 حزيران و4 تموز.



وأضيف سباق جائزة تركيا الكبرى إلى برنامج "فورمولا 1" في موسم 2021 في الشهر الماضي فقط كبديل لسباق كندا بعد إلغائه، وكان من المقرر إقامته على حلبة إسطنبول في 13 حزيران المقبل.وقالت "فورمولا 1" إن منظمي السباق التركي طلبوا من مسؤولي البطولة تأجيل السباق إلى موعد لاحق إذا أمكن.

More on the calendar changes that will introduce a France-Styria-Austria triple-header in the summer 👇https://t.co/VWcyLkUZdt

— Formula 1 (@F1) May 14, 2021

More on the calendar changes that will introduce a France-Styria-Austria triple-header in the summer 👇https://t.co/VWcyLkUZdt

— Formula 1 (@F1) May 14, 2021

Your updated F1 calendar, now with two races in Austria and a slightly earlier race in France 🗓️#F1 pic.twitter.com/KmFYDnCL4b