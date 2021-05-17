رياضة

تغيير موعد مباراة "ريال مدريد" في الجولة الحاسمة للدوري الإسباني!

Lebanon 24
17-05-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-823912-637568603704432410.jpg
Doc-P-823912-637568603704432410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، اليوم الاثنين، عن الجدول النهائي لمباريات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

فبناء على طلب تقدم فيه نادي "فياريال" من أجل تغيير موعد مواجهته أمام "ريال مدريد"، أعلنت الرابطة تغيير قسم كبير من لقاءات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وطالب "فياريال" بتغيير موعد لقائه إلى السبت من أجل الحصول على الوقت اللازم للاستعداد الجيد لنهائي الدوري الأوروبي أمام "مانشستر يونايتد" الإنكليزي يوم 26 أيار الجاري.


وستكون الجولة الأخيرة حاسمة لمعرفة بطل الدوري الإسباني لهذا الموسم 2020-2021، حيث ستشهد مواجهة "بلد الوليد" أمام "أتلتيكو مدريد" على ملعب "نويفو خوسيه زوريلا"، بينما يستضيف "ريال مدريد" على ملعبه "ألفريدو دي ستيفانو" فريق "فياريال"، في نفس التوقيت.

ويكفي "أتلتيكو مدريد" (83 نقطة) التعادل للتويج باللقب، بينما يتحتاج "الريال" (81 نقطة) إلى الفوز شرط خسارة "أتلتيكو" ليتوّج باللقب. 

⚠️ Changes to kick-off times for MD38.

The final Matchday of #LaLigaSantander 2020/21 will be played on the following dates. pic.twitter.com/anGSOzACyK

 

المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-05-17
02:00 | 2021-05-17
15:00 | 2021-05-16
11:00 | 2021-05-16
08:00 | 2021-05-16
05:00 | 2021-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website