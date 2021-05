تغيير موعد مباراة "ريال مدريد" في الجولة الحاسمة للدوري الإسباني!

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، اليوم الاثنين، عن الجدول النهائي لمباريات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.



فبناء على طلب تقدم فيه نادي "فياريال" من أجل تغيير موعد مواجهته أمام "ريال مدريد"، أعلنت الرابطة تغيير قسم كبير من لقاءات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وطالب "فياريال" بتغيير موعد لقائه إلى السبت من أجل الحصول على الوقت اللازم للاستعداد الجيد لنهائي الدوري الأوروبي أمام "مانشستر يونايتد" الإنكليزي يوم 26 أيار الجاري.



وستكون الجولة الأخيرة حاسمة لمعرفة بطل الدوري الإسباني لهذا الموسم 2020-2021، حيث ستشهد مواجهة "بلد الوليد" أمام "أتلتيكو مدريد" على ملعب "نويفو خوسيه زوريلا"، بينما يستضيف "ريال مدريد" على ملعبه "ألفريدو دي ستيفانو" فريق "فياريال"، في نفس التوقيت.

ويكفي "أتلتيكو مدريد" (83 نقطة) التعادل للتويج باللقب، بينما يتحتاج "الريال" (81 نقطة) إلى الفوز شرط خسارة "أتلتيكو" ليتوّج باللقب.

⚠️ Changes to kick-off times for MD38.



The final Matchday of #LaLigaSantander 2020/21 will be played on the following dates. pic.twitter.com/anGSOzACyK