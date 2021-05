لاعب يعاقب بـ50 Push-up.. لهذا السبب (فيديو)

سيؤدي ميشي باتشواي تمرين الضغط 50 مرة، عندما ينضم للمنتخب البلجيكي في نهاية هذا الشهر، استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم، كعقوبة على كشفه عن قائمة المنتخب قبل الأوان.



وكشف باتشواي، في تغريدة، عن انضمامه لتشكيلة من 26 لاعبا، ستشارك في البطولة، قبل أن يعلن روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، قائمته رسميا في مؤتمر صحفي، الاثنين.

That's 50 push ups at the first training, Michy! 🥵



— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 17, 2021

(Btw, download it here ➡️ https://t.co/dNPTycNipa





وكتب باتشواي على "تويتر"، قبل أن يزيل الرسالة بعدما اكتشف تسرعه: "مرحبا بطولة أوروبا 2021.. أنا فخور جدا بالانضمام إلى التشكيلة".ولم يتابع مهاجم كريستال بالاس إعلان المدرب مارتينيز، عبر تطبيق الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، على الهاتف المحمول.وقال باتشواي بعد دقائق من الإعلان الرسمي: "لا أملك هذا التطبيق.. آسف لأني اعتقدت أنه أعلن بالفعل التشكيلة رسميا".وردا على هذه الواقعة، قال الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي على تويتر: "سيؤدي باتشواي تمرين الضغط 50 مرة في أول مران للمنتخب".ونشر رابطا يشرح كيفية تحميل التطبيق على الهاتف، لتجنب المزيد من الإحراج.ويعد منتخب بلجيكا من المرشحين للقب بطولة أوروبا، وسيتجمع في 31 أيار، لخوض مباراتين وديتين، قبل افتتاح مشواره في المجموعة الثانية، أمام روسيا، في مدينة سان بطرسبرغ، يوم 12 حزيران.