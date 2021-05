مشجعة لـ"مانشستر يونايتد": "راقبوا العلم الفلسطيني الذي سأطير به"

كشفت مشجعة انجليزية لنادي مانشستر يونايتد عبر حسابها على "تويتر" أنها ستحمل علم فلسطين معها عند حضور فريقها أمام فولهام في البريميرليغ، الثلاثاء، سعيا منها لدعم القضية الفلسطينية.



وكتبت المشجعة التي رفعت شعار "الحرية لفلسطين" في "تويتر": "راقبوا العلم الفلسطيني الذي سأطير به إلى ملعب أولد ترافورد، أنا محظوظة بعد أن حصلت على تذكرة المباراة، ولهذا سأوظف حظي لأبرز ما يحدث في فلسطين"، وكان ذلك قبيل لقاء الفريقين الذي جرى يوم أمس الثلاثاء.



كما ونشرت مشجعة نادي "الشياطين الحمر" عدة تغريدات أثناء تواجدها بالمدرجات داخل ملعب "أولد ترافورد"، مرفقة ذلك بصورة للعلم الفلسطيني في المدرجات.وظهر العلم الفلسطيني خلف المرمى في أكثر من مناسبة، إذ حرصت المشجعة على أن يراه كل من يتابع المباراة، لتسلط الضوء على ما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات وظلم.ونجحت المشجعة عبر مساعدة بعض من الجماهير في إيصال العلم الفلسطيني إلى نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، بعد نهاية المباراة، وحمله رفقة زميله الإيفواري، آماد ديالو تراوري، وجابا به ملعب "أولد ترافورد"، معقل اليونايتد، أثناء قيام لاعبي "الشياطين الحمر" بتحية الجماهير، ليعلنا بذلك تضامنهما مع القضية الفلسطينية، وهو ما كان منتظرا لكونهما مسلمين.

ولم تكن تلك الواقعة الأولى داخل الملاعب الإنجليزية، فقد سبقهما نجما ليستر سيتي، حمزة شودوري، والفرنسي فوفانا، اللذان احتفلا بكأس الاتحاد الإنجليزي وهما يحملان العلم الفلسطيني.

Keep an eye out for my big Palestine flag I’ll be flying at Old Trafford tonight. I was lucky enough to get a ticket so I’m using my luck to spread awareness about what’s happening in Palestine. #FreePalestine pic.twitter.com/xxcuyd0ulx