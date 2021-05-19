رياضة

مشجعة لـ"مانشستر يونايتد": "راقبوا العلم الفلسطيني الذي سأطير به"

Lebanon 24
19-05-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-824767-637570385887811159.jpg
Doc-P-824767-637570385887811159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت مشجعة انجليزية لنادي مانشستر يونايتد عبر حسابها على "تويتر" أنها ستحمل علم فلسطين معها عند حضور فريقها أمام فولهام في البريميرليغ، الثلاثاء، سعيا منها لدعم القضية الفلسطينية.

وكتبت المشجعة التي رفعت شعار "الحرية لفلسطين" في "تويتر": "راقبوا العلم الفلسطيني الذي سأطير به إلى ملعب أولد ترافورد، أنا محظوظة بعد أن حصلت على تذكرة المباراة، ولهذا سأوظف حظي لأبرز ما يحدث في فلسطين"، وكان ذلك قبيل لقاء الفريقين الذي جرى يوم أمس الثلاثاء.


كما ونشرت مشجعة نادي "الشياطين الحمر" عدة تغريدات أثناء تواجدها بالمدرجات داخل ملعب "أولد ترافورد"، مرفقة ذلك بصورة للعلم الفلسطيني في المدرجات.

وظهر العلم الفلسطيني خلف المرمى في أكثر من مناسبة، إذ حرصت المشجعة على أن يراه كل من يتابع المباراة، لتسلط الضوء على ما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات وظلم.

ونجحت المشجعة عبر مساعدة بعض من الجماهير في إيصال العلم الفلسطيني إلى نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، بعد نهاية المباراة، وحمله رفقة زميله الإيفواري، آماد ديالو تراوري، وجابا به ملعب "أولد ترافورد"، معقل اليونايتد، أثناء قيام لاعبي "الشياطين الحمر" بتحية الجماهير، ليعلنا بذلك تضامنهما مع القضية الفلسطينية، وهو ما كان منتظرا لكونهما مسلمين.

ولم تكن تلك الواقعة الأولى داخل الملاعب الإنجليزية، فقد سبقهما نجما ليستر سيتي، حمزة شودوري، والفرنسي فوفانا، اللذان احتفلا بكأس الاتحاد الإنجليزي وهما يحملان العلم الفلسطيني.

Keep an eye out for my big Palestine flag I’ll be flying at Old Trafford tonight. I was lucky enough to get a ticket so I’m using my luck to spread awareness about what’s happening in Palestine. #FreePalestine pic.twitter.com/xxcuyd0ulx

المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2021-05-19
08:00 | 2021-05-19
05:00 | 2021-05-19
03:30 | 2021-05-19
02:00 | 2021-05-19
16:00 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website