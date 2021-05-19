مشجعة لـ"مانشستر يونايتد": "راقبوا العلم الفلسطيني الذي سأطير به"

كشفت مشجعة انجليزية لنادي مانشستر يونايتد عبر حسابها على "تويتر" أنها ستحمل علم فلسطين معها عند حضور فريقها أمام فولهام في البريميرليغ، الثلاثاء، سعيا منها لدعم القضية الفلسطينية.
وكتبت المشجعة التي رفعت شعار "الحرية لفلسطين" في "تويتر": "راقبوا العلم الفلسطيني الذي سأطير به إلى ملعب أولد ترافورد، أنا محظوظة بعد أن حصلت على تذكرة المباراة، ولهذا سأوظف حظي لأبرز ما يحدث في فلسطين"، وكان ذلك قبيل لقاء الفريقين الذي جرى يوم أمس الثلاثاء.
ولم تكن تلك الواقعة الأولى داخل الملاعب الإنجليزية، فقد سبقهما نجما ليستر سيتي، حمزة شودوري، والفرنسي فوفانا، اللذان احتفلا بكأس الاتحاد الإنجليزي وهما يحملان العلم الفلسطيني.
Keep an eye out for my big Palestine flag I’ll be flying at Old Trafford tonight. I was lucky enough to get a ticket so I’m using my luck to spread awareness about what’s happening in Palestine. #FreePalestine pic.twitter.com/xxcuyd0ulx
— Ric | Free Palestine 🇵🇸 (@AmbzSAR) May 18, 2021