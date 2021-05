شهدت مباراة ستاد بريست وضيفه باريس سان جيرمان في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، لقطة مثيرة بين حارس أصحاب الأرض، ونجم الفريق الباريسي، البرازيلي نيمار.

Важнейший матч для «ПСЖ» в борьбе за чемпионство.



— Матч ТВ (@MatchTV) May 23, 2021

Неймар: не забивает пенальти 😐Позже парижане все-таки повели, но и «Лилль» пока без проблем разбирается с «Анже». pic.twitter.com/MYYTfUGHDN

Neymar misses a crucial penalty as PSG fight for the title.. pic.twitter.com/4aV6AhIzCY

— The Old Onion Bag (@TheOldOnionBag_) May 23, 2021





وسنحت لسان جيرمان فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 18، بعدما تحصل على ركلة جزاء، لكن نيمار أهدرها بغرابة متأثر بخداع حارس بريست له.وخلال تنفيذ الركلة، قام حارس بريست، غوتيير لارسونور، بتصرف غريب، حيث وقف بالقرب من القائم الأيمن وأشار بيده إلى نيمار بتسديد الكرة في الجهة اليسرى المفتوحة، لكن النجم البرازيلي سدد الكرة برعونة، لتمر بجوار القائم الأيسر.وانتهت المباراة بفوز سان جيرمان بهدفين دون رد، لكن هذا الانتصار لم يكن كافيا للفريق الباريسي، حيث خسر لقب الدوري الفرنسي لصالح ليل الذي حقق ما كان مطلوبا منه وهو الفوز على أنجيه (2-1) في المرحلة الأخيرة بغض النظر عن نتيجة سان جيرمان أمام بريست.