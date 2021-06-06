رياضة

من حاز على جائزة أجمل هدف بالدوري الإنكليزي هذا الموسم؟ (فيديو)

Lebanon 24
06-06-2021 | 10:00
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حاز الأرجنتيني إيريك لاميلا نجم "توتنهام هوتسبير" على جائزة أفضل هدف في الموسم المنصرم من الدوري الإنكليزي الممتاز، عن هدفه الاستعراضي الذي سجله على طريقة "رابونا" في ديربي شمال لندن.

واستلم لاميلا الكرة داخل منطقة الجزاء وقام بتسديدها على طريقة "رابونا" الاستعراضية مغالطاً الدفاع والحارس على حد سواء، لتعانق كرته الشباك على يسار حارس "أرسنال" خلال الجولة الـ28 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في الـ14 من آذار الماضي.
 
وتفوق لاميلا على 8 أهداف نافسته على  الجائزة هي هدف جيمس ماديسون أمام "مانشستر سيتي"، ومانويل لانزيني أمام "توتنهام"، وأولا أينا أمام "وست بروميتش"، وسيباستيان هالير أمام "كريستال بالاس"، ومحمد صلاح أمام "وست هام"، وبرونو فيرنانديز أمام "إيفرتون"، وجيسي لينغارد أمام "وولفرهامتبون" وإدينسون كافاني أمام "فولهام".
 
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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