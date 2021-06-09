تركمانستان تحبط آمال لبنان "المونديالية".. والفرصة لا تزال قائمة

خسر منتخب لبنان أمام تركمانستان 2-3 اليوم الأربعاء على ستاد مدينة غويانغ في كوريا الجنوبية، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.وسجل هدفي لبنان ربيع عطايا (74) وسوني سعد (76) في حين سجل لتركمانستان زفار باباجانوف (59) وغوتشيمرات اناغولييف (86) والتيمرات أنادوردييف (90+1).وأكمل منتخب لبنان المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض نور منصور في الدقيقة 86.وتقام الجولة الأخيرة في المجموعة يوم الأحد القادم 13 حزيران، حيث تقام مباراة واحدة تلتقي فيها كوريا الجنوبية مع لبنان.وكانت المباريات السابقة لمنتخب لبنان شهدت فوزه على تركمانستان 2-1 وعلى سريلانكا 3-0 قبل أن يتعادل مع كوريا الجنوبية 0-0 ويفوز على سريلانكا 3-2.بعد شوط أول سلبي، تقدّم منتخب تركمانستان عن طريق ظفار بابايانوف قبل أن يُسجل منتخب لبنان هدفيه عن طريق ربيع عطايا وسوني سعد. وفي الدقائق الأخيرة، قلب منتخب تركمانستان تأخره ليفوز بهدفي غوتشميرات أناغولييف وألتيميرات أنادوردييف.حصل المنتخب اللبناني على الفرصة الأولى في الدقيقة 25 بعد كرة عرضية من سوني سعد تابعها محمد قدوح برأسه فوق العارضة.وبعد ثماني دقائق فقط، كاد منتخب الأرز أن يفتتح التسجيل بعد ركلة حرة من محمد حيدر تابعها محمد قدوح برأسية قوية ارتدت من العارضة في أخطر فرص الشوط الأول الذي شهد فرصة لمنتخب تركمانستان في الدقيقة 39 بعد تسديدة من قائد الفريق أرسلان أمانوف ذهبت مباشرة نحو مهدي خليل.وفي الشوط الثاني، اقترب المنتخب اللبناني من مرمى الحارس رسول تشارييف الذي أبعد تسديدة قوية من جورج ملكي في الدقيقة 55.وافتتح منتخب تركمانستان التسجيل على عكس مجريات اللقاء في الدقيقة 59 بعد ركلة حرة من أرسلان أمانوف تابعها ظفار بابايانوف برأسه في المرمى.إلا أن منتخب لبنان عادل النتيجة في الدقيقة 73 بعد مجهود فردي من البديل ربيع عطايا تخطى على إثره أكثر من مدافع قبل أن يُسجل بتسديدة أرضية قوية من بين قدمي الحارس تشارييف.وبعد دقيقتين فقط، سجّل منتخب لبنان هدف التقدّم بطريقة رائعة بعدما تقدّم سوني سعد بالكرة وأطلق تسديدة صاروخية في الزاوية اليمنى العليا لمرمى تركمانستان.لكن منتخب تركمانستان سجّل هدف التعادل قبل خمس دقائق على نهاية المباراة بعد ركلة حرة تابعها غوتشميرات أناغولييف بتسديدة مباشرة في المرمى قبل أن يُسجل هدف الفوز عبر ألتيميرات أنادوردييف بتسديدة قوية من داخل المنطقة.ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.