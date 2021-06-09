لاتسيو ينشر رمز السيجارة.. من سيكون مدربه الجديد؟

بات لاتسيو روما على أعتاب الإعلان عن تعيين الإيطالي ماوريتسيو ساري مدربا له، اليوم الأربعاء، بعدما نشر رمزا لسيجارة على موقع للتواصل الاجتماعي.ويلمح لاتسيو المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إلى ساري، "المدخن الشره"، بينما ذكرت تقارير إعلامية محلية عديدة، أن المدرب البالغ عمره 62 عاما، وقع بالفعل على عقد لمدة عامين لتدريب الفريق.ودخل نادي العاصمة الإيطالية في مفاوضات مع ساري، مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق، لأكثر من أسبوع واحد في ظل البحث عن بديل لسيموني إنزاغي، الذي انتقل إلى تدريب إنتر ميلان منذ أيام قليلة.ولا يرتبط ساري بأي فريق منذ إقالته من تدريب يوفنتوس في آب 2020، رغم حصد لقب الدوري الإيطالي.واحتل لاتسيو المركز السادس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، تحت قيادة إنزاغي الذي كان يتولى المسؤولية منذ نيسان 2016.