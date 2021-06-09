27
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
لاتسيو ينشر رمز السيجارة.. من سيكون مدربه الجديد؟
Lebanon 24
09-06-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بات لاتسيو روما على أعتاب الإعلان عن تعيين الإيطالي ماوريتسيو ساري مدربا له، اليوم الأربعاء، بعدما نشر رمزا لسيجارة على موقع للتواصل الاجتماعي.
ويلمح لاتسيو المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إلى ساري، "المدخن الشره"، بينما ذكرت تقارير إعلامية محلية عديدة، أن المدرب البالغ عمره 62 عاما، وقع بالفعل على عقد لمدة عامين لتدريب الفريق.
ودخل نادي العاصمة الإيطالية في مفاوضات مع ساري، مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق، لأكثر من أسبوع واحد في ظل البحث عن بديل لسيموني إنزاغي، الذي انتقل إلى تدريب إنتر ميلان منذ أيام قليلة.
ولا يرتبط ساري بأي فريق منذ إقالته من تدريب يوفنتوس في آب 2020، رغم حصد لقب الدوري الإيطالي.
واحتل لاتسيو المركز السادس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، تحت قيادة إنزاغي الذي كان يتولى المسؤولية منذ نيسان 2016.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
التحركات تعود مجدداً.. إليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات تعود مجدداً.. إليكم الطرقات المقطوعة
16:09 | 2021-06-08
08/06/2021 04:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أوقفت الـ"OTV" نقل كلمة نصرالله؟
Lebanon 24
لماذا أوقفت الـ"OTV" نقل كلمة نصرالله؟
14:43 | 2021-06-08
08/06/2021 02:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي نتيجة اجتماع باسيل والخليلين هذا المساء؟
Lebanon 24
ما هي نتيجة اجتماع باسيل والخليلين هذا المساء؟
15:22 | 2021-06-08
08/06/2021 03:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة مُتفجرة".. باسيل يورط الحريري في هذا الملف
Lebanon 24
"قنبلة مُتفجرة".. باسيل يورط الحريري في هذا الملف
05:00 | 2021-06-09
09/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنرال أميركي متقاعد: حان وقت إنقاذ لبنان
Lebanon 24
جنرال أميركي متقاعد: حان وقت إنقاذ لبنان
04:30 | 2021-06-09
09/06/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2021-06-09
قبل 5 أيام من انطلاقها.. كوبا أميركا تواجه المنع للمرة الثالثة
05:00 | 2021-06-09
تركمانستان تحبط آمال لبنان "المونديالية".. والفرصة لا تزال قائمة
02:00 | 2021-06-09
عندما تريد الكرة معانقة الشباك.. هدف "غريب" من ركلة جزاء (فيديو)
16:00 | 2021-06-08
لاعب هندي تخطى رقم ميسي وأصبح وصيفا لرونالدو.. من هو سونيل تشيتري؟ (فيديو)
14:00 | 2021-06-08
محمد صلاح مُرشح للفوز بجائزة جديدة.. ما هي؟
11:00 | 2021-06-08
إليكم قائمة أغلى 100 لاعب في العالم.. ومفاجأة بحضور ثلاثي عربي
فيديو
نبأ سار للمتعافين من كورونا.. أجسام مضادة مدى الحياة (فيديو)
Lebanon 24
نبأ سار للمتعافين من كورونا.. أجسام مضادة مدى الحياة (فيديو)
09:30 | 2021-06-09
09/06/2021 19:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة انهيار محطة طاقة عملاقة في بريطانيا! (فيديو)
Lebanon 24
لحظة انهيار محطة طاقة عملاقة في بريطانيا! (فيديو)
08:35 | 2021-06-09
09/06/2021 19:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"آسوس" تطرح أحد أفضل هواتفها في أسواق جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"آسوس" تطرح أحد أفضل هواتفها في أسواق جديدة (فيديو)
08:00 | 2021-06-09
09/06/2021 19:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact