رياضة

تصرف نبيل من غريزمان بعد هدف عالمي.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو وصور)

Lebanon 24
10-06-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-831722-637589080888173485.jpg
Doc-P-831722-637589080888173485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أهدى النجم الفرنسي أنطوان غريزمان حذاءه لأحد الأطفال المشجعين لمنتخب بلاده خلال مباراته الودية أمام ضيفه البلغاري، استعدادا لنهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وافتتح أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، التسجيل لمنتخب "الديوك" بتسديدة رائعة "دورل كيك"، عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول. واختتم زميله المهاجم أوليفيه جيرو، الذي دخل بدلا للمهاجم كريم بنزيما المصاب، ثلاثية أصحاب الأرض، بإحرازه هدفين في الدقيقتين (83 و90) من عمر المباراة، التي أقيمت الثلاثاء على ملعب على أستاد "دو فرانس" في العاصمة باريس.
 


والتقطت عدسات المصورين أنطوان غريزمان وهو يتوجه نحو طفل، ليهديه حذاءه الخاص، والذي خاض به آخر مباراة ودية قبل انطلاق "يورو 2020"، وسط فرحة على وجه الطفل.
 
 
واختتم منتخب فرنسا بذلك تحضيراته لخوض منافسات نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، التي ستنطلق يوم الجمعة 11 حزيران الجاري.

وسيلعب منتخب فرنسا بطل النسخة الماضية لأمم أوروبا، في النسخة الحالية للبطولة ضمن منافسات مجموعة "الموت" السادسة، التي تضم أيضا منتخب البرتغال حامل اللقب، إلى جانب منتخبي ألمانيا وهنغاريا.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2021-06-10
03:30 | 2021-06-10
02:00 | 2021-06-10
00:35 | 2021-06-10
16:00 | 2021-06-09
14:00 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website