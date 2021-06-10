رياضة

الإعجابات تجاوزت المليون بأقل من 24 ساعة.. محمد صلاح يقضي إجازته على البحر (صورة)

Lebanon 24
10-06-2021 | 03:30
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نشر نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، صورة جديدة على صفحته الخاصة في "إنستغرام".

A post shared by Mohamed Salah (@mosalah)


 
 

وحظيت الصورة التي ظهر بها النجم المصري على أحد القوارب في البحر بالكثير من الإعجابات التي تجاوزت المليون بأقل من 24 ساعة.

 

وعلق اللاعب على الصورة بوضع رمز قلب والعلم المصري، يذكر أن صلاح يقضي إجازة على أحد الشواطئ المصرية.

 

وكشفت الممثلة المصرية، ديانا هشام، يوم الاثنين الماضي، عن مكان إجازة محمد صلاح، وهو أحد الفنادق الموجودة في منطقة العلمين بالساحل الشمالي، وذلك في صورة تظهر فيها معه شاركتها عبر حسابها على "إنستغرام"، وأشارت إلى أنها شعرت بالفخر من لقائها به.

المصدر: سبوتنيك
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