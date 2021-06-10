تقرير يفضح "مؤامرة" نجوم ريال مدريد ضد مدرب إيطالي كبير







وقبل أسابيع، ربطت أنباء اسم أنطونيو كونتي، بريال مدريد، خاصة وأن الأول كان قد ترك إنتر ميلانو الإيطالي، بعد موسم رائع، حقق فيه لقب الدوري الإيطالي بعد غياب.



وبالرغم من أن كونتي، على الورق، كان يبدو المرشح الأمثل لتدريب ريال مدريد، بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، إلا أنه سرعان ما اختفى من الصورة. كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، مؤامرة داخلية لنجوم ريال مدريد، لإبعاد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن تولي تدريب الفريق.وقبل أسابيع، ربطت أنباء اسم أنطونيو كونتي، بريال مدريد، خاصة وأن الأول كان قد ترك إنتر ميلانو الإيطالي، بعد موسم رائع، حقق فيه لقب الدوري الإيطالي بعد غياب.وبالرغم من أن كونتي، على الورق، كان يبدو المرشح الأمثل لتدريب ريال مدريد، بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، إلا أنه سرعان ما اختفى من الصورة.

وجاء بعدها الخبر المفاجئ، بتوقيع "الملكي" مع مدربه السابق كارلو أنشيلوتي، المحبوب من قبل نجوم الفريق.



وقالت صحيفة "تايمز"، إن 10 من نجوم ريال مدريد، توجهوا لإدارة ريال مدريد، وهددوا بالرحيل، في حال التوقيع مع كونتي.