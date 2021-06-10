رياضة

20 يوما حاسمة.. هذه تفاصيل عقد ميسي المرتقب مع برشلونة

Lebanon 24
10-06-2021 | 16:00
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20 يوما تفصل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أن يكون "لاعبا حرا"، وهي المدة المتبقية على عقده الحالي الذي يربطه ببرشلونة، في ظل عدم تقدم النادي الإسباني بعرض حتى الآن.


وتؤكد صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، أن العقد المرتقب لميسي لم يتم الانتهاء من تجهيزه حتى الآن، ولم يرسل إلى قائد الفريق الكتالوني ونجمه الأول.

لكن رئيس النادي العائد خوان لابورتا، اتخذ قراره بشأن تفاصيل العقد الجديد للاعب الأرجنتيني الذي يتم عامه الرابع والثلاثين هذا الشهر، وفقا للصحيفة.
 
وحسب "ماركا"، سيقدم برشلونة عقدا لمدة عامين حتى صيف 2023، براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو، وهو تقريبا نصف ما يتقاضاه ميسي حاليا.

كما سيضيف النادي الكتالوني بندا "مغريا" للأسطورة الأرجنتيني، وهو العمل كسفير لنادي برشلونة لمدة 10 أعوام، بعد الاعتزال، مقابل 10 ملايين يورو سنويا.

وقالت الصحيفة إن لابورتا ناقش جميع البنود مع خورخي ميسي والد اللاعب ووكيل أعماله، لكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي حتى الآن.

وبالإضافة للأمور المادية، من المتوقع أن يطلب ميسي إثباتات على نية برشلونة بالتعاقد مع نجوم كبار للعودة للمنافسة في دوري أبطال أوروبا.

ويسابق برشلونة الزمن لتسوية ملف التجديد، قبل أن تتعقد الأمور بتاريخ 1 تموز المقبل عندما ينتهي عقد ميسي بشكل رسمي مع النادي.
 
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