نكسة كبيرة للمنتخب الروسي في "يورو 2020"

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم غياب لاعب وسط المنتخب الروسي وقائده، أندريه موستوفي، عن بطولة أوروبا "يورو 2020" بسبب إصابته بفيروس كورونا.أصدر المنتخب الروسي، اليوم الجمعة، بيانا أعلن فيها أن لاعب خط وسط زينيت، موستوفي، سيغيب عن بطولة أوروبا بسبب نتيجة اختبار (PCR) الإيجابية، وسيعوضُّه مدافع دينامو موسكو رومان إيفغينيف.يبدأ المنتخب الروسي مشواره في بطولة أوروبا يوم 12 حزيران بلقاء منتخب بلجيكا في سانت بطرسبرغ.