رياضة

فريق يغري راموس.. وعرض لمدة 5 سنوات

Lebanon 24
11-06-2021 | 16:00
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كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، حصل على عرض من ناديه السابق إشبيلية، مدته 5 سنوات، وبراتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد هذا الشهر، ولم يوافق قائد الفريق الملكي على عرض التجديد حتى الآن، ويستطيع التوقيع مجانا لأي فريق.

وكشفت تقارير صحفية أن العرض الوحيد الذي قدمه ريال مدريد إلى راموس، لمدة موسم واحد، وبراتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.

وجاءت نقطة الخلاف في التجديد، بأن راموس (35 عاما) يرفض فكرة التمديد لعام واحد فقط، وهي سياسة يتبعها النادي الملكي مع اللاعبين الذين يتخطوا حاجز الـ 30 عاما، ويريد التجديد لعامين، بجانب عدم قبوله تخفيض راتبه.

يذكر أن سيرخيو راموس نشأ في صفوف شباب إشبيلية منذ عام 1996، حتى صعد إلى الفريق الأول عام 2004، وانتقل إلى صفوف ريال مدريد عام 2005.
المصدر: روسيا اليوم
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