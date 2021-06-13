روجيه الفغالي بطل رالي الربيع ال36

أحرز روجيه فغالي وملاحه سليم واكيم على ميستوبيتشي لانسر ايفو 10 لقب رالي الربيع السادس والثلاثين للمرة ال15، والذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL بمشاركة 19 سيارة في قضائي كسروان وجبيل. واحتل رودريك الراعي وملاحه جورج ناضر على ميستوبيتشي لانسر ايفو 9 المركز الثاني وألكس فغالي وملاحه جورج دعيبس على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 المركز الثالث.وأقيم الرالي في ظل اجراءات صحية صارمة لمكافحة وباء "كورونا" اتخذها النادي المنظم، وفي ظل طقس صيفي حار وبلغت مسافته الاجمالية 232.27 كلم منها 66.68 كلم طول المراحل الخاصة الست للسرعة (منها مرحلتان استعراضيتان).وفي التفاصيل، بسط روجيه فغالي سيطرته على مجريات السباق منذ بدايته وحتى النهاية، اذ سجل أفضل وقت في المراحل الخاصة الست للسرعة مع مطاردة من الراعي ومن ورائه ألكس فغالي. وفي المرحلة الخاصة الاولى حل روجيه فغالي في المركز الاول يليه الراعي فألكس فغالي. وفي المرحلة الخاصة الثانية سجل فغالي أفضل وقت يليه الراعي فألكس. وفي المرحلة الثالثة (مرحلة استعراضية) واصل فغالي تسيده فسجل افضل وقت يليه ابنه ألكس فعبدو فغالي. وفي المرحلة الرابعة، أفضل وقت ايضا لروجيه فغالي يليه ألكس فالراعي ليوسع روجيه الفارق مع مطارديه وبفارق كبير.وفي المرحلة الخاصة الخامسة ما قبل الأخيرة ال"سيناريو عينه": روجيه اول والراعي ثان وألكس الثالث. وفي المرحلة الاستعراضية السادسة، لم يتغير الوضع مع سيطرة مطلقة لروجيه مع منافسة على المركز الثاني بين الراعي وألكس، اذ سجل روجيه أفضل وقت يليه الراعي فألكس.الترتيب العاموفي ما يلي الترتيب العام للسائقين وملاحيهم مع اجتياز 16 سيارة خط الوصول وانسحاب ثلاث سيارات:1- روجيه فغالي وسليم واكيم على ميستوبيتشي لانسر ايفو 10 :39.19.7 دقيقة2- رودريك الراعي وجورج ناضر على ميستوبيتشي لانسر ايفو 9 :41.10.2 د3- ألكس فغالي وجورج دعيبس على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :41.52.9 د4- طارق يونس وروني بو عبدو على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :42.22.8 د5- باسل ابو حمدان وفراس الياس على سيتروان دي اس 3: 43.13.3د6- ماتيو روبواسون ودولين شلينك على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :43.15.5د7- الياس الدهني وأمين عقل على رينو كليو :43.50.4 د8- مشاري الظفيري(الكويت) وناصر الكواري(قطر) على ميستوبيتشي لانسر ايفو 10:44.23.1د9- جو قزي وعمر مذكور على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :45.16.1د10-شادي فقيه وسامر صفير على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :45.19.111- دافيد مزهر وشادي نصر على سيتروين دي اس 3 :46.41.7د12- عبدو فغالي وجوزيف مطر على بيجو 208 :48.05.8د13- كارل رزق وكريم ابو الياس على سوزوكي سويفت 1.6 :48.10.د14- موسى شبلي وايلي مهنا على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8 :51.07.4د15- أحمد خالد وموسى جهيريان(الأردن) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :53.16.3د16- وليد شلينك وأندريه عشقوتي على رينو كليو:56.19.9دواحرز رودريك الراعي وملاحه جورج ناضر كأس فئة ار سي 2 ان4 وباسل ابو حمدان وملاحه فراس الياس لقب فئة ار سي 4 وكارل رزق وملاحه كريم ابو الياس لقب فئة ار سي5 .كما احرز طارق يونس وملاحه روني بو عبدو كأس التصنيف وكارل رزق وملاحه كريم بو الياس كأس السائق والملاح الناشئ.التتويج.وفي الختام، أقيم حفل التتويج في حضور ممثل الاتحاد الدولي للسيارات (الفيا) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنسق لجنة السيارات في النادي المنظم عماد لحود ومدير اللجنة الرياضية الوطنية سليمان خطار ورئيس مصلحة الرياضة في النادي كابي كريكر ومدير السباق كابي حايك وممثل شركة "study global uk" جاد برق وممثل شركة "viewtech" علي صالح ومسؤولي الرالي وهواة الرياضة الميكانيكية.يشار الى أن الوقود المستعمل للسيارات المشاركة في الرالي هو وقود خاص مخصص للراليات.