صورة جورجينا رودريغيز لا تفارق رونالدو خلال لقاء البرتغال وفرنسا.. شاهدوا أين وضعها

Cristiano Ronaldo wearing secret shin pads with pic of Georgina Rodriguez to keep stunning girlfriend close at Euro 2020

.

.

.

.

.

.

.

.

.#mateoronaldo #cristianoronaldo #ronaldobrazilianfootballer #juventus #cristiano #ronaldo #cr #football #cristianoronaldo #fifa #juventu… pic.twitter.com/cgRC0Iv5ra