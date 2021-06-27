صورة جورجينا رودريغيز لا تفارق رونالدو خلال لقاء البرتغال وفرنسا.. شاهدوا أين وضعها

اصطحب كريستيانو رونالدو، ‎نجم المنتخب البرتغالي لكرة القدم، صديقته، جورجينا رودريغيز، إلى داخل المستطيل الأخير، ولكن بطريقته الخاصة.

وجاء في تقرير لصحيفة ذا صن الإنكليزية، أمس السبت، أن رونالدو ارتدى واقيا للساق عليه صورة تجمعه بصديقته جورجينا رودريغيز، خلال مباراة فريقه بالمنتخب الفرنسي، التي انتهت بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".