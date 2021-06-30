رياضة

"يورو 2020".. أوكرانيا تطيح بالسويد وتضرب موعداً نارياً مع إنكلترا

Lebanon 24
30-06-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-838189-637606420901959949.jpg
Doc-P-838189-637606420901959949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأهل المنتخب الأوكراني إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" لأول مرة في تاريخه بفوزه على نظيره السويدي 2-1 بعد التمديد، عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة 1-1 في إطار دور الـ 16 للمسابقة.

وافتتح المنتخب الأوكراني باب التسجيل في المباراة التي استضافها ملعب "هامبدن بارك" في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، عن طريق نجمه ألكسندر زينتشينكو في الدقيقة الـ27، وعادل للسويد إيميل فورسبيرغ قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.
 
وصمدت شباك الفريقين في الشوط الثاني لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ويلجأ المنتخبان لوقتين إضافيين، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم". 
 
وتلقى المنتخب السويدي ضربة موجعة في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول بعد طرد لاعبه ماركوس دانيلسون لتدخله العنيف على أحد لاعبي الخصم، ليستغل المنتخب الأوكراني النقص العددي لمنافسه بأفضل طريقة بتسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني عن طريق أرتيوم دوفبيك.
 
وهذه المرة الأولى في تاريخ المنتخب الأوكراني التي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية، حيث سيواجه على أرضية ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما في الـ3 من تموز المقبل، المنتخب الإنكليزي الفائز في وقت سابق أمس على نظيره الألماني بهدفين نظيفين.
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2021-06-30
05:00 | 2021-06-30
04:30 | 2021-06-30
02:00 | 2021-06-30
16:00 | 2021-06-29
14:00 | 2021-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website