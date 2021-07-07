ميسي يستفزّ زميله السابق في برشلونة: أرقص الآن! (فيديو)

سيحظى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بفرصة جديدة للفوز أخيرا ببطولة دولية كبرى مع بلاده، بعد أن ساعد منتخب "راقصي التانغو"، لبلوغ نهائي كوبا أميركا.وقدم اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، الذي سيشارك في نهائي كوبا أميركا للمرة الرابعة في مسيرته، أداء فرديا ممتازا ضد كولومبيا، في نصف نهائي كوبا أمريكا فجر اليوم الأربعاء، وساهم في تأهل الأرجنتين للنهائي بصناعته هدف التقدم وتسجيله إحدى ركلات الترجيح، التي لجأ لها المنتخبان بعد نهاية الوقت الأصلي بتعادلهما 1-1.ظهور ميسي بوجه مغايروكان ميسي مصدر إلهام للاعبي منتخب الأرجنتين أثناء الركلات الترجيح، حيث تفاعل مع كل ركلة ينفذوه زملاؤه أو لاعبو الفريق الخصم، لكن اللقطة التي أثارت جدلا واسعا، هي طريقة احتفال "البرغوث" بعد تضييع مدافع منتخب كولومبيا ياري مينا، إحدى الركلات، حيث صرخ ميسي مستهزئا من زميله السابق في برشلونة الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي إيفرتون الإنجليزي قائلا: "أرقص الآن.. أرقص الآن".لماذا تفوه ميسي بتلك العبارة؟كلمات ميسي تجاه مدافع كولومبيا، ياري مينا، فسرتها وسائل إعلام أرجنتينية على أنها انتقام "البرغوث" لزميله السابق في برشلونة وصديقه المقرب الأوروغوياني لويس سواريز، الذي ودعت بلاده بطولة كوبا أمريكا من الدور ربع النهائي على يد كولومبيا.وكان ياري مينا، احتفل برقصة مميزة بعد تسجيله في فوز كولومبيا بركلات الترجيح على أوروغواي يوم الأحد الماضي، لتتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة الأرجنتين.وستلعب الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا مع غريمتها البرازيل حاملة اللقب وصاحبة الأرض التي تأهلت على حساب بيرو بعد فوزها عليها بنتيجة 1-0 أمس الثلاثاء.وستكون هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان في نهائي كوبا أمريكا منذ نهائي العام 2007، حينها فازت البرازيل 3-0.