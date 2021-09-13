رياضة

رونالدو لن يشارك في كلّ مباريات مانشستر يونايتد!

Lebanon 24
13-09-2021 | 14:00
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فاجأ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير، عشاق ناديه بإعلانه أن ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يعني مشاركته في جميع مباريات الفريق.

وأوضح سولسكاير في تصريحات أوردتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنه يضع خطة منظمة بكل دقة لمشاركة الدون البرتغالي مع الفريق، للحرص على تحقيقه الاندماج الكامل في تشكيلة الفريق.

وقال مدرب المان يونايتد إن إن رونالدو، 36 عاما، قد لا يشارك في مباراة الشياطين الحمر أمام يانغ بويز السويسري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وانضم رونالدو إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد، بعد غياب استمر 12 عاما، وشارك السبت الماضي في مباراته الأولى وأحرز هدفين في فوز المان يونايتد الكبير ضد نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال المدرب النرويجي: "ليس من المستحيل استبعاده من التشكيلة.. عمره 36 عاما وميسون غرينوود عمره 19 عاما ولابد لي من تنظيم مشاركة هذين اللاعبين على حد سواء".

 

واستمر بقوله "بالنسبة لكريستيانو فهو يهتم كثيرا بنفسه ولذا فأنا أعرف أنه سيتعافى سريعا كما أنه تدرب استعدادا للموسم".

 

واستدرك قائلا "وبالطبع نحن نهتم بتجهيز الجميع للمشاركة واللعب وبتجهيزه هو شخصيا للمشاركة واللعب طوال 90 دقيقة".

 

ويتقاسم يونايتد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي وليفربول برصيد 10 نقاط لكل فريق بعد أول أربع جولات من الموسم، وسيحل ضيفا في الجولة المقبلة على وست هام يونايتد اللندني الأحد القادم.

المصدر: سبوتنيك
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