"الفرعون" الصغير ينقذ "الذئاب" بهدف مذهل في الوقت القاتل

أنقذ الإيطالي ستيفان الشعراوي نادي روما من كمين ضيفه ساسولو (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.واقتنص ستيفان الشعراوي الذي يطلق عليه اسم "الفرعون" الصغير لانحداره من أصوله مصرية، هدف الفوز لأصاب الأرض "الذئاب" في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما، بتسديدة مذهلة اصطدمت كرته بالقائم الأيمن البعيد قبل أن تعانق كرته شباك ساسولو.وقدم "الفرعون" الصغير هدية ثمينة لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بمناسبة مباراته اليوبيلية رقم 1000 في مسيرته التدريبية، وجن جنون مورينيو "السبيشال وان" بهذا الهدف المذهل.وحقق روما انتصاره الثالث على التوالي، ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الثنائي ميلان ونابولي صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.في المقابل، مني ساسولو بالهزيمة الأولى بعد فوز وتعادل، ويشغل المرتبة التاسعة على سلم ترتيب الدوري.