30
o
بيروت
29
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
"الفرعون" الصغير ينقذ "الذئاب" بهدف مذهل في الوقت القاتل
Lebanon 24
13-09-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنقذ الإيطالي ستيفان الشعراوي نادي روما من كمين ضيفه ساسولو (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
واقتنص ستيفان الشعراوي الذي يطلق عليه اسم "الفرعون" الصغير لانحداره من أصوله مصرية، هدف الفوز لأصاب الأرض "الذئاب" في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما، بتسديدة مذهلة اصطدمت كرته بالقائم الأيمن البعيد قبل أن تعانق كرته شباك ساسولو.
وقدم "الفرعون" الصغير هدية ثمينة لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بمناسبة مباراته اليوبيلية رقم 1000 في مسيرته التدريبية، وجن جنون مورينيو "السبيشال وان" بهذا الهدف المذهل.
وحقق روما انتصاره الثالث على التوالي، ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الثنائي ميلان ونابولي صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
في المقابل، مني ساسولو بالهزيمة الأولى بعد فوز وتعادل، ويشغل المرتبة التاسعة على سلم ترتيب الدوري.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
Lebanon 24
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
11:00 | 2021-09-13
13/09/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الـ "Mini Cooper"
Lebanon 24
وزير الـ "Mini Cooper"
08:04 | 2021-09-13
13/09/2021 08:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج مصيرها الشهرة... كهؤلاء النجمات!
Lebanon 24
هذه الأبراج مصيرها الشهرة... كهؤلاء النجمات!
08:00 | 2021-09-13
13/09/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
12:00 | 2021-09-13
13/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
14:33 | 2021-09-13
13/09/2021 02:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2021-09-14
3 دول إفريقية مرشحة لاستضافة كأس العالم للأندية بينها مصر
02:00 | 2021-09-14
كومان: لابورتا حرمني صلاحياتي.. وعملي أنقذ برشلونة
23:00 | 2021-09-13
"فيفا 22".. ميسي الأعلى تقييماً وصلاح في المركز 12
14:00 | 2021-09-13
رونالدو لن يشارك في كلّ مباريات مانشستر يونايتد!
11:38 | 2021-09-13
فوز العهد على "طرابلس الرياضي" في الدوري العام الـ62 لكرة القدم
11:00 | 2021-09-13
تغريم الصربي ديوكوفيتش... ما السبب؟
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
14/09/2021 14:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
14/09/2021 14:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
14/09/2021 14:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact