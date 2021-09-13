رياضة

"فيفا 22".. ميسي الأعلى تقييماً وصلاح في المركز 12

Lebanon 24
13-09-2021 | 23:00
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سيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب الأعلى تصنيفا في لعبة "فيفا 22" الخاصة بأجهزة البلاي ستيشن للألعاب الإلكترونية.

وسيتم الكشف عن النسخة الأحدث للعبة "فيفا" مطلع أكتوبر المقبل، وستشهد ارتداء ميسي لقميص ناد آخر غير برشلونة الإسباني للمرة الأولى.

وستكون الفرصة سانحة أمام اللاعبين لوضع ميسي بجانب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي في خط هجوم سان جيرمان.

ويبلغ تصنيف ميسي 93 ويأتي من خلفه نيمار ومبابي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس السلوفيني يان أوبلاك وصانع اللعب البلجيكي كيفين دي بروين، وحصل جميعهم على تصنيف 91.

وسيكون بإمكان عشاق مانشستر يونايتد الاستعانة برونالدو الذي عاد إلى "أولد ترافورد" بعد غياب 12 عاما.

ويعتبر القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي اللاعب الوحيد بخلاف ميسي الذي حصل على تصنيف أعلى من رونالدو إذ بلغ تصنيفه 92.
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