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رياضة
3 دول إفريقية مرشحة لاستضافة كأس العالم للأندية بينها مصر
Lebanon 24
14-09-2021
|
05:00
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كشف تقرير إخباري، عن 3 دول إفريقية مرشحة لاستضافة النسخة الـ 18 من بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها خلال شهر كانون الأول المقبل.
وقالت "منصة أفريكا فوت يونايتد" الناطقة بالفرنسية، في تقرير لها، إن اتحادات مصر والمغرب وجنوب إفريقيا مرشحةً لاستضافة منافسات كأس العالم للأندية 2021، بعدما اعتذرت اليابان عن عدم تنظيم المسابقة العالمية.
وأوضح التقرير أن مصر كشفت النقاب عن نيتها في استضافة مونديال الأندية 2021، مؤكدة أن الملف المصري سيجد منافسة من المغرب وجنوب إفريقيا المرشحتين أيضا لتنظيم البطولة.
وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن دولة قطر تعتبر البديل الأقرب لاستضافة البطولة بعد اعتذار اليابان رسميا، خاصة وأنها احتضنت النسخة الماضية بنجاح،.
كما أعلنت السعودية، يوم الخميس الماضي، التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم بطولة كأس العالم للأندية، بعد تخلي اليابان عن استضافة البطولة، بسبب قيود وإجراءات فيروس كورونا.
وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إنه "تم التواصل منذ شهرين مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل تنظيم بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي قال إنه ما زالت هناك محاولات مع اليابان، وأن هناك دولة بديلة بشكل مسبق".
المصدر: سبوتنيك
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