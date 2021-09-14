رياضة

أحد نجوم باريس سان جيرمان يشعر بخيبة أمل من صفقة راموس

Lebanon 24
14-09-2021 | 08:00
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أعرب الفرنسي جيروم روثين النجم السابق لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم عن ثقته بأن التعاقد مع قائد ريال مدريد الإسباني السابق سيرخيو راموس، لم يكن قرارا جيدا بالنسبة للنادي.

ولم يظهر راموس بقميص باريس سان جيرمان في أي مباراة حتى الآن، بسبب إصابة أبعدته عن ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي.

وقال روثين في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "منذ وصوله (راموس)، يتعافى من الإصابة التي لحقت به في ريال مدريد".
 
وأضاف: "مثل تلك الإصابات في وقت متأخر من حياتك المهنية أمر مروع، لأنه نادرا ما يمكنك التعامل معها بشكل صحيح".

وتابع: "عندما تكون في سن معين، يجب عليك خوض سلسلة من المباريات للوصول إلى أفضل مستوى لديك، لكن كيف ستفعل ذلك مع إصابة متكررة في ربلة الساق؟".
 
وأكمل: "عند وصوله، قلنا جميعا إن سيرخيو راموس سيغير عقلية غرفة الملابس بشخصيته الرائعة، لكن في الوقت الحالي، فالأمر ليس إيجابيا".
 
ووواصل: "سيتعين عليه المساهمة أكثر في الفريق على أرض الملعب، وبخلاف ذلك، سيكون من غير المجدي وجوده، إذا وضعت نفسك مكان كيمبيمبي وماركينيوس، أعني على مستوى الجودة الفردية، هل هما حقا أقل من سيرخيو راموس اليوم؟ الجواب بسيط جدا، لا".

وختم: "اليوم، لدي انطباع بأن سيرخيو راموس كان اقتراحا سيئا لباريس سان جيرمان".
المصدر: روسيا اليوم
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