رياضة

ليفربول يحتفي بمحمد صلاح بعد تسجيله 100 هدف في الدوري (صورة)

Lebanon 24
14-09-2021 | 11:00
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شاد نادي ليفربول الإنجليزي بنجم فريقه المصري محمد صلاح بعد وصوله للهدف رقم 100، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك حساب الريدز صورة ظهر فيها المصري رافعا قميصا كتب عليه الرقم 100، كما وظهر في الصورة أيضا مدربه الألماني يورغن كلوب وجميع زملائه الذين حرصوا على مشاركة محمد صلاح الفرحة بوصوله إلى الهدف رقم مئة في البريميرليغ.

وعلق حساب النادي على الصورة بعبارة: "100 هدف من الملك المصري. تهانينا لك جميعا يا محمد صلاح".

ودخل صلاح نادي الـ100، بعد تسجيله لهدف في مباراة فريقه ضد ليدز يونايتد لحساب الجولة الرابعة من البطولة.

وأصبح خامس أسرع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الإنجليزي آلان شيرار والأرجنتيني سيرخيو أغويرو والإنجليزي هاري كين والفرنسي تيري هنري.

المصدر: سبوتنيك
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