ليفربول يحتفي بمحمد صلاح بعد تسجيله 100 هدف في الدوري (صورة)

شاد نادي ليفربول الإنجليزي بنجم فريقه المصري محمد صلاح بعد وصوله للهدف رقم 100، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك حساب الريدز صورة ظهر فيها المصري رافعا قميصا كتب عليه الرقم 100، كما وظهر في الصورة أيضا مدربه الألماني يورغن كلوب وجميع زملائه الذين حرصوا على مشاركة محمد صلاح الفرحة بوصوله إلى الهدف رقم مئة في البريميرليغ.

وعلق حساب النادي على الصورة بعبارة: "100 هدف من الملك المصري. تهانينا لك جميعا يا محمد صلاح".

💯 for the 🇪🇬👑



Congrats from all of us, @MoSalah 👏🔥 pic.twitter.com/ha2s31eNgM — Liverpool FC (@LFC) September 13, 2021