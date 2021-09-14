رياضة

كأس العالم كل عامين؟

Lebanon 24
14-09-2021 | 14:00
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رحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتنظيم كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام.

وحسب وكالة رويترز يعمل الفيفا على خطة لإقامة كأس العالم كل عامين سواء للرجال أو السيدات.

وبينما رحب الاتحاد الآسيوي بهذا المقترح، رفضه الاتحاد الأوروبي "اليويفا".

ورفض المقترح أيضا اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" واعتبر أن إقامة كأس العالم كل عامين فكرة لن تنجح.

ويرى اتحاد أمريكا الشمالية أنه إذا كانت الفكرة تعمل على التوازن للعبة لكرة القدم عالميا، فلا مانع منها.

وتقام حاليا بطولة كأس العالم كل أربع سنوات، حيث كانت نسختها الأخيرة عام 2018 في روسيا، وتقام النسخة المقبلة 2022 في قطر.

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