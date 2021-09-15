باريس سان جيرمان يتمسك بمبابي.. ويرفض "سلوك" ريال مدريد

أعلن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو أراوجو، عن أسفه للطريقة التي قام بها نادي ريال مدريد الإسباني بالتفاوض مع نجمه الفرنسي كيليان مبابي.وقال ليوناردو في تصريحات لقناة "كانال" الفرنسية ونقلها موقع "ماركا" الإسباني: "لم نكن سعداء بسلوك ريال مدريد"، مضيفا: "بدء المفاوضات مع أحد أفضل اللاعبين بالعالم في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات أنتج موقفا لم يرق لنا".وقال لينواردو إن النادي لا يفكر في أي سيناريو لا يكون فيه مبابي عضوا في الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك عندما ينتهي التعاقد الحالي معه: "لا أرى مبابي يغادر في نهاية هذا الموسم. لا أحد يفكر في مستقبل باريس سان جيرمان من دونه".ووصف علاقة اللاعب مع النادي بأنها "عميقة" وقال إنه "يمثل العديد من الأشياء، ليس فقط لأنه فرنسي أو أحد أفضل اللاعبين في العالم، فهو لديه طريقة في أن يكون كما نحب وطريقة يحبها الجميع".ويسعى النادي الملكي لإقناع نجم منتخب الديوك باللعب في صفوفه الموسم القادم، بينما يبذل فريق العاصمة الفرنسية كل جهوده للحفاظ على "جوهرته السمراء" ومنع رحيله.وبحسب صحيفة "أس" المدريدية، فإن النادي الإسباني يسير بخطى واثقة نحو الحصول على خدمات مبابي بعد أن يصبح الأخير حرا في شهر يناير المقبل، ولذلك بدأ يجهز عقدا يتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو (نحو مليار و200 مليون دولار) لمنع الأندية الأخرى من التفكير في دفع هذا المبلغ في حال أرادت الحصول على خدماته قبل انتهاء عقده الذي قد يمتد لست مواسم اعتبار من الصيف المقبل.