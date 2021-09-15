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رياضة
برشلونة "منزوع السلاح" يسقط بالثلاثة أمام بايرن ميونيخ
Lebanon 24
15-09-2021
|
05:00
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من دون نجمه التاريخي، ليونيل ميسي، المنتقل حديثا إلى باريس سان جرمان مني برشلونة الإسباني، الثلاثاء، بهزيمة قاسية بثلاثية نظيفة على ملعبه "كامب نو" أمام بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.
وتظهر النتيجة العريضة حظوظ برشلونة في البطولة الأوروبية هذا العام، والتي يسعى لاستعادتها بعد غياب 7 أعوام منذ آخر لقب توج به الفريق الكتالوني عام 2015، لكن المهمة لن تكون سهلة على الأرجح بعد فقدان ميسي.
واكتسبت المباراة طابعًا ثأريًا بالنسبة لبرشلونة بعد خسارته بنتيجة قياسية أمام بايرن 2-8 في الدور ربع النهائي للمسابقة ذاتها في 14 أغسطس 2020 على ملعب النور في البرتغال، (ألغي آنذاك نظام الذهاب والإياب بسبب جائحة كوفيد-19).
ولم يفزّ برشلونة على العملاق البافاري سوى مرتين فقط في 11 مواجهة جمعتهما في مسابقة أوروبية، مقابل 7 انتصارات لبايرن وتعادلين.
لكنّ مجريات المباراة جاءت عكس رغبة أصحاب الارض، إذ دانت السيطرة والاستحواذ بشكل كبير إلى الفريق البافاري الذي نال الفرص الاخطر منذ اللحظات الأولى.
وأسفرت هجمات بايرن عن هدف أوّل بفضل توماس مولر الذي سدّد كرة قوية ارتدت من ظهر لاعب برشلونة إيريك غارسيا لتخدع الحارس تير شتيغن وتتجه نحو الجهة الأخرى من المرمى لتمنح العملاق الألماني هدف التقدم في الدقيقة 33.
وبات مولر أكثر لاعب في تاريخ مسابقة أوروبية يسجّل أمام برشلونة، مع سبعة أهداف في ست مواجهات.
ولم ينتظر بايرن طويلاً لتسجيل هدف الاطمئنان، وذلك بعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني، هذه المرة عن طريق هدّافه روبرت ليفاندوفسكي الذي وصلت إليه الكرة إثر تسديدة من زميله موسيالا ارتدت من العارضة فلم يتردد هدّاف بايرن في إسكانها الشباك مسجلا هدفه السادس في آخر خمس مباريات خاضها في دوري الأبطال (د.56)
ولم يستطع مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، إخراج لاعبيه من قمقمهم الدفاعي، وعلى العكس واصل بايرن هيمنته المطلقة وسط مساحات كبيرة في دفاعات الفريق الكتالوني الذي استغلها ليفاندوفسكي من جديد ليسجّل هدفه الشخصي الثاني والثالث للبايرن بعد ان ارتدت الكرة اليه من القائم إثر تسديدة زميله سيرغي غنابري في الدقيقة 85.
ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف الى 113 في جميع المسابقات منذ موسم 2019-2020.
وضمن المجموعة ذاتها، تعادل دينامو كييف الأوكراني أمام بنفيكا البرتغالي من دون أهداف، في العاصمة كييف.
المصدر: الحرة
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