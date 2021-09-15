رونالدو يطيح بامرأة أرضا (صور)





وسدد رونالدو "صاروخ ماديرا" كرة قوية باتجاه المرمى، لكنها ضلت طريقها، واصطدمت بموظفة ضمن فريق الأمن في الملعب، والتي سقطت أرضا من قوة التسديدة.



وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن عددا من زملاء موظفة الأمن، ورجال الإسعاف سارعوا لتقديم الإسعافات الأولية، ولم يتأخر رونالدو أيضا، إذ ذهب للاطمئنان عليها، وقام بالاعتذار عن تلك التسديدة القوية. اعتذر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من امرأة بعد أن أطاح بها أرضا بتسديدة قوية خلال فترة الإحماء، التي سبقت مواجهة مانشستر يونايتد ومضيفه يونغ بويز السويسري اليوم الثلاثاء.وسدد رونالدو "صاروخ ماديرا" كرة قوية باتجاه المرمى، لكنها ضلت طريقها، واصطدمت بموظفة ضمن فريق الأمن في الملعب، والتي سقطت أرضا من قوة التسديدة.وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن عددا من زملاء موظفة الأمن، ورجال الإسعاف سارعوا لتقديم الإسعافات الأولية، ولم يتأخر رونالدو أيضا، إذ ذهب للاطمئنان عليها، وقام بالاعتذار عن تلك التسديدة القوية.

Cristiano Ronaldo went to check on a security guard who he hit with one of his shots during the warm up 💥 pic.twitter.com/X2ZfEoPUpm — ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2021

وأحرز رونالدو باكورة أهداف الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، في مستهل مشواره مع مانشستر يونايتد في "التشامبيونز ليغ".



فقد افتتح النجم البرتغالي التسجيل "للشياطين الحمر" مبكرا في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة البداية، ولكن فرحة "صاروخ ماديرا" لم تكتمل، فقد تعرض زميله المدافع آرون فان بيساكا للطرد في الدقيقة 35، وتلقت شباك فريقه هدف التعادل عند الدقيقة 66، ليضطر النرويجي أولي غونار سولشير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بزج اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش بدلا من رونالدو، لتعزيز خط الوسط نظرا للنقص العددي.

ولكن المهاجم الفرنسي جوردان سيباتشيو نجح في اقتناص هدف الفوز للفريق السويسري، مستغلا خطأ فادحا ارتكبه الإنجليزي جيسي لينغارد في الوقت القاتل في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع للقاء الذي أقيم على ملعب "سويس وانكدورف - Stade de Suisse Wankdorf"، في العاصمة السويسرية برن.



وسجل رونالدو (36 عاما) بذلك الهدف الأول في الموسم الجديد لدوري الأبطال، ليعزز رقم القياسي كهداف تاريخي للبطولة برصيد 135 هدفا.