رياضة

في كولومبيا... لبناني الأصل يفوز بأحد مراحل بطولة العالم للمحركات المائية

Lebanon 24
15-09-2021 | 14:00
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نظم الاتحاد الدولي للمحركات المائية UIM احدى مراحل بطولة العالم لسباق فورمولا 1 للزوارق السريعة في بحيرة مادالينا في كولومبيا والمواجهة لغابة الأمازون والتي استمرت لأربع ايام متتالية وبحضور جماهيري لافت وفي جو من الحماسة والاثارة

وقد شارك في سباق 3000 F سي .سي (POWER BOAT ) متسابقين من الولايات المتحدة، المكسيك، فنزويلا، الأرجنتين، بورتوريكو، جمهورية الدومينيكان، الاكوادور والبرازيل .

وقد تمكن المتسابق اللبناني الأصل وبرازيلي الجنسية لبوس شاغوري ومساعده الكولومبي سانتياغو زولواغا من تصدر الترتيب العام واحراز اللقب وكون شاغوري يمتلك الخبرة الكافية والتجربة المطلوبة فاذ به يخوض المراحل التسعة والتي بلغت مسافتها الاجمالية 850 كلم .

وفي اليوم الأول فقد تمكن من احراز المركز الأول ، وفي اليوم الثاني حافظ على الصدارة ، وفي اليوم الثالث تراجع الى المركز الثالث وفي اليوم الرابع والأخير فقد تمكن من التقدم الى المركز الثاني وكونه نجح بجمع العدد الأكبر من النقاط فقد حلّ أولا" في الترتيب العام النهائي ، فيما حلّ ثانيا" الثنائي الكولومبي فرناندو دياز أكوستا ومساعده الأميركي اميليو ميجارس وثالث الثنائي الكولومبي لويس فيليبي سيليس ومساعده الفنزويلي جافيي ريفيرون .

وفور نهاية البطولة فقد تلقى البطل شاغوري وعقيلته جاكلين اتصال تهنئة وتنويه على الانجاز المميّز الذي حققه من رئيسة اتحاد اللعبة كارلا شاغوري والتي بدورها وضعت كل امكانات الاتحاد بخدمة البطل والذي هو بمثابة فخرلنا جميعا" وكونه صعد الى منصة التتويج وكان يرتدي قميص والتي تحمل من الجهة اليمنى العلم اللبناني .

 

المصدر: وكالات
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