رياضة

صبي يقتحم "فجأة" سباقا للدراجات الهوائية ويقارع المحترفين

Lebanon 24
15-09-2021 | 16:00
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شهدت المرحلة السابعة من جولة بريطانيا لسباق الدرجات الهوائية للمحترفين حادثة طريفة، بانضمام صبي يبلغ من العمر 12 عاما إلى السباق أثناء مرور قافلة الدراجين من أمام منزله.

وقرر الفتى زاندر غراهام الانضمام إلى الدراجين بعد مشاهدة السباق عبر شبكة الإنترنت، على سبيل الدعابة، وتمكن الصبي من تجاوز العديد من الرياضيين ووصل إلى خط النهاية مع مشاركين آخرين.

وأهدى الهولندي باسكال إنكورن زجاجة ماء للمتسابق الصغير مكافأة على "انتصاره".

وقال الصبي للصحفيين "لقد صدمت. وكنت سعيدا بشكل لا يصدق. سأصنع زجاجة الماء هذه على رف منفصل في غرفتي".

وفي نهاية السباق، وقف الصبي على منصة التتويج بين الأبطال مرتديا نفس زيهم.

كما تم منح الدراج البالغ من العمر 12 عاما تذاكر "VIP" للمرحلة الأخيرة من السباق، والتي ستقام في أبردين، من أحد رعاة جولة بريطانيا.
المصدر: روسيا اليوم
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