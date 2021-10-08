أجر رونالدو أعلى من ميزانية 3 فرق بالدوري الانكليزي

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو يجني أكثر من نفقات رواتب ثلاث فرق في الدوري الإنكليزي الممتاز.



وينفق كل من نورويتش وليدز وبرينتفورد أقل من 25 مليون جنيه إسترليني سنوياً على أجور اللاعبين فيما يتقاضى رونالدو الأعلى أجراً في الدوري الممتاز 480 ألف جنيه إسترليني في الاسبوع، وهو ما يصل إلى 24.96 مليون جنيه إسترليني كل عام.

وأوضحت "ذا صن" أن نورويتش ينفق نحو 24.24 مليون جنيه إسترليني كل عام على أجور اللاعبين، والتي تغطي كامل الفريق المكون من 31 لاعباً.



وأضافت: "ليدز يونايتد لديه فاتورة أجور سنوية تبلغ 18 مليون جنيه إسترليني لفريقه المكون من 25 لاعباً فيما يملك برينتفورد أصغر ميزانية للرواتب في الدوري الانكليزي، حيث يدفع لـ 28 لاعباً من كبار اللاعبين 13 مليون جنيه إسترليني فقط كل عام".