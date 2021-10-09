رياضة

مصارع شهير يسخر من رونالدو: يمتلك جسدا استعراضيا ولن يصمد 5 ثوان في الحلبة

Lebanon 24
09-10-2021 | 16:00
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يرى المصارع الإيرلندي الشهير شيمس ومشجع ليفربول أن مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو سيكون "ضعيفًا جدًّا" بالنسبة لمصارعة المحترفين.

وقال شيمس في تصريحات: "هل رونالدو أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق؟ بالتأكيد ليس كذلك". "لكنه بالتأكيد لاعب من الطراز العالمي وواحد من أفضل اللاعبين في العقد الماضي.

وأضاف: "حتى لو سجل ركلة جزاء، فهو يبحث حوله عن الكاميرا، هل تعرف ما أعنيه؟ سأخلع القميص، أين الكاميرا؟..أنا لا أنتقده أو أكرهه، لكنه يعرف بالضبط ما يفعله".
وترددت العديد من الاقتراحات أن تبجح رونالدو قد يكون ملائمًا للمصارعة الترفيهية مثل WWE، إلا أن شيمس قدم دحضًا سريعًا.
 
 
وقال المصارع: "لن يستمر خمس ثوان في الحلبة، إنه ضعيف جدًّا، إنه ناعم جدًّا، هؤلاء اللاعبون لا يستطيعون مقاومة الرياح أو حين تضرب قطعة من العشب ساقهم، لن يستمروا لمدة دقيقتين".

وأكمل: "أعني أن رونالدو يستمتع بروح الاستعراض ولكن لا شيء آخر، ليس لديه قوة جسدية، هذا ما أقصده".

وعندما قيل له بأنه سيتعرض للانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رد قائلًا: "حسنًا، أنا من مشجعي ليفربول على أي حال، فمن يهتم؟ إنه يلعب لمانشستر يونايتد، ولكن إذا لعب لليفربول، سأقول آنذاك، إنه أقوى رجل!".
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