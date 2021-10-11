رياضة

من هي أفضل لاعبة في تاريخ دوري السلة الأميركي للمحترفات؟

Lebanon 24
11-10-2021 | 05:00
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تم اختيار نجمة فريق فينيكس ميركوري ديانا توراسي كأفضل لاعبة في تاريخ دوري السلة الأميركي للمحترفات "دبليو إن بي إي".

وأجرت رابطة الدوري عملية تصويت للجماهير كجزء من احتفالها بالذكرى الـ25، وجاءت توراسي في المركز الأول متقدمة على كل من سو بيرد ومايا مور وكانديس باركر وسينثيا كوبر.
 
وقادت توراسي فريقها ليلة الجمعة إلى التغلب على لاس فيجاس آسيس في الدور نصف النهائي وحجز مكان في النهائيات، التي تبدأ الأحد في فينيكس ضد شيكاجو سكاي. 
 


وانضمت توراسي (39 عاماً) إلى فينيكس في عام 2004 وقادت الفريق إلى 3 ألقاب للدوري، واختيرت أفضل لاعبة في النهائيات مرتين، كما حصلت على جائزة أفضل لاعبة في الدوري المنتظم في عام 2009.

وتتصدر اللاعبة المخضرمة ترتيب المسجلات في تاريخ دوري السلة الأميركي للمحترفات، واختيرت 14 مرة في التشكيلة المثالية وهو رقم قياسي.
المصدر: الشرق
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