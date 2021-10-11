من هي أفضل لاعبة في تاريخ دوري السلة الأميركي للمحترفات؟

تم اختيار نجمة فريق فينيكس ميركوري ديانا توراسي كأفضل لاعبة في تاريخ دوري السلة الأميركي للمحترفات "دبليو إن بي إي".



وأجرت رابطة الدوري عملية تصويت للجماهير كجزء من احتفالها بالذكرى الـ25، وجاءت توراسي في المركز الأول متقدمة على كل من سو بيرد ومايا مور وكانديس باركر وسينثيا كوبر.

وقادت توراسي فريقها ليلة الجمعة إلى التغلب على لاس فيجاس آسيس في الدور نصف النهائي وحجز مكان في النهائيات، التي تبدأ الأحد في فينيكس ضد شيكاجو سكاي.