رياضة

تصريحات صادمة... نجم باريس سان جرمان "نادم" على خطوته

Lebanon 24
12-10-2021 | 16:00
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في تصريحات مثير للجدل، أبدى جورجينيو فينالدوم "ندمه" على الانضمام إلى باريس سان جرمان الفرنسي، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في معظم مباريات الفريق.

وانتقل لاعب الوسط الهولندي صاحب الـ30 عامًا من ليفربول الإنجليزي إلى سان جرمان الصيف الماضي، الذي قدم له عرضًا ماديًّا أعلى من برشلونة الإسباني.

وقال فينالدوم في مؤتمر صحفي، الإثنين، إنه "لم يكن يتصور استبعاده من التشكيلة الأساسية لباريس سان جرمان".
 
وتابع قبيل مباراة هولندا مع جبل طارق: "لا أستطيع القول إنني سعيد تمامًا لأن الوضع ليس ما أريده، لكن هذه هي كرة القدم".
 
ومن بين 9 مباريات في الدوري الفرنسي خاض فينالدوم مباراتين كاملتين فقط، علمًا بأنه كان من العناصر الأساسية في تشكيلة ليفربول.

وأضاف: "أنا مقاتل. يجب أن أبقى إيجابيًّا وأن أعمل بجد لتغيير الوضع. سأكون مضطرًا لتعلم كيفية التعامل معه. لقد لعبت كثيرًا في السنوات الأخيرة وكنت لائقًا دائمًا".

واستطرد فينالدوم، الذي يشارك أحيانًا كمهاجم متأخر: "أردت فعلًا اتخاذ هذه الخطوة (الرحيل عن ليفربول) ثم حدث هذا (الجلوس احتياطيًّا). إنه صعب للغاية".
 
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