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رياضة
فوز أول للبنان على سوريا بنتيجة 3/2 في تصفيات مونديال قطر
Lebanon 24
12-10-2021
|
14:15
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حقق لبنان فوزاً أول على سوريا 3 - 2 (الشوط الاول 2 - 1)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة بالعاصمة الاردنية عمان، في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وبعد صيام عن التهديف في المباريات الـ3 السابقة أمام الامارات والعراق (0 - 0) وكوريا الجنوبية (0 - 1)، عرف مهاجمو منتخب الأرز الطريق الى الشباك، بعد اهتزاز شباك حارسهم مصطفى مطر عبر المهاجم السوري عمر خريبين في الدقيقة 20.
وسجل محمد قدوح ثنائية قلب فيها التأخر الى تقدم في الدقائق الثلاث الأخيرة من عمر الشوط الاول. وفعلياً، فقد أدرك قدوح التعادل محولا من داخل الصندوق الكرة التي تلقاها اثر تمريرة متقنة من الكابتن حسن معتوق المتياسر الى شباك الحارس ابراهيم عالمة في الدقيقة 45. وفي الدقيقة 48، الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الاول، سدد قدوح من خارج المنطقة الكرة الى المقص اليسر لمرمى عالمة مسجلا اصابة التقدم للبنان 2 - 1.
ومع بداية الشوط الثاني، سجل حسن "سوني" سعد إصاب التعزيز اللبنانية 3 - 1 في الدقيقة 53 بتسديدة أرضية من خارج المنطقة خدعت الحارس عالمة. الا ان عمر السومة قلص الفارق بتسجيله الاصابة الثانية لسوريا في الدقيقة 65.
وهذا الفوز الأول للبنان في التصفيات، وبه رفع رصيده الى خمس نقاط من أربع مباريات، علما انه يستقبل إيران الشهر المقبل في المرحلة الخامسة، في باكورة المباريات في ربوع الوطن، والتي يتحتضنها ملعب صيدا البلدي.
وفي المجموعة نفسها، تعادلت إيران المتصدرة وضيفتها ووصيفتها كوريا الجنوبية 1 - 1 في ستاد أزادي الدولي بالعاصمة طهران.
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