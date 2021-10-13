رياضة

سيميوني يفجر "مفاجأة" بشأن ميسي: هذا ما فعلته في الصيف

Lebanon 24
13-10-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-874610-637697327457262841.jpg
Doc-P-874610-637697327457262841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خضم أزمة برشلونة الإسباني الأخيرة مع ليونيل ميسي، تحدثت وسائل الإعلام عن باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي وجهتين محتملتين لأسطورة الأرجنتين، لكن يبدو أنهما لم يتنافسا وحدهما على اللاعب.

فقد كشف دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، عن محاولات شخصية من جانبه لانتداب ميسي (34 عاما) خلاص الصيف الماضي، في تصريح لمجلة "أوليه" الرياضية الإسبانية.

وقال المدرب الأرجنتيني إنه حاول إقناع مواطنه بالانضمام إلى فريق العاصمة الإسبانية، بوساطة زميل ميسي السابق في برشلونة وصديقه المقرب لويس سواريز، الذي انتقل العام الماضي إلى أتلتيكو مدريد في صفقة مفاجئة.

وتابع سيميوني لـ"أوليه": "سأخبركم بشيء ما، عندما حدث كل ذلك في برشلونة (أزمة ميسي)، اتصلنا عبر سواريز بكل احترام".

وأضاف: "لم أتصل بميسي، لكنني اتصلت بسواريز وسألته عن ميسي وكيف يفكر، وإذا كانت هناك أدنى فرصة افتراضية بأن يأتي إلى أتلتيكو مدريد".

وأوضح سيميوني أن "الأمر استغرق 3 ساعات. كان من الواضح أن باريس سان جرمان كان مهووسا بضمه".

وكان برشلونة الغارق في أزمة مالية طاحنة، فشل في الإيفاء بمطالب ميسي المادية مع انتهاء عقده قبل أشهر، فوصل الطرفان إلى طريق مسدود أدى إلى رحيل قائد الفريق إلى باريس سان جرمان.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-10-13
11:00 | 2021-10-13
08:00 | 2021-10-13
05:00 | 2021-10-13
02:00 | 2021-10-13
23:00 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website