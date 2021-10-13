رياضة

إصابة نجم منتخب فرنسا بكورونا

Lebanon 24
13-10-2021 | 16:00
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أعلن، اليوم الأربعاء، عن إصابة نجم المنتخب الفرنسي ولاعب نادي إي سي ميلان الإيطالي ثيو هيرنانديز بفيروس كورونا المستجد.

وأكد نادي ميلان في بيان رسمي إصابة ثيو هيرنانديز بفيروس كورونا، وذلك بعد المسحة التي أجراها اللاعب في منزله بعد عودته من المهمة الدولية مع منتخب فرنسا.
 
ووفقا للبيان: "تم إبلاغ السلطات المختصة بذلك، واللاعب في حالة صحية جيدة".
وأصبح من المؤكد غياب ثيو عن لقاء ميلان القادم أمام هيلاس فيرونا، المقرر إقامته السبت المقبل بملعب سان سيرو، في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي، برصيد 19 نقطة خلف نابولي المتصدر برصيد 21 نقطة.

وكان ثيو قد شارك رفقة منتخب بلاده الفرنسي في نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا، يوم الأحد الماضي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الديوك بنتيجة (2-1)، وتتويجهم بالبطولة.
المصدر: سبوتنيك
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