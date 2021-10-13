"يويفا" ينشر واحدًا من أجمل أهداف تصفيات مونديال قطر (فيديو)

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على موقع "تويتر" واحدًا من أجمل الأهداف المسجلة خلال مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، الأسبوع الماضي.



وأحرز المهاجم السلوفيني أندراس سبورار الهدف الثاني لمنتخب بلاده في مرمى مالطا (0-4) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة إقامتها في قطر شتاء 2022، بتسديدة رائعة "عالطاير" بعد هجمة منسقة وتمريرة جميلة بالكعب من زميله ساندي لوفريتش.

🇸🇮 Sandi Lovrić ➡️ Andraž Šporar ⚽️🤯



Favourite part about this 𝙜𝙤𝙡𝙖𝙯𝙤 ⁉️@nzs_si | #WCQ pic.twitter.com/Mamhmc8OwQ — UEFA Nations League (@EURO2024) October 13, 2021





وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثامنة بعد مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة إقامتها في قطر شتاء 2022. ويحتل منتخب سلوفينيا المركز الرابع في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط وخرج من دائرة المنافسة على بطاقة التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2022، وحتى على المركز الثاني المؤهل للملحق.وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثامنة بعد مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة إقامتها في قطر شتاء 2022.

1- روسيا 19 نقطة



2- كرواتيا 17 نقطة



3- سلوفينيا 10 نقاط



4- سلوفاكيا 10 نقاط



5- ماطا 5 نقاط



6- قبرص 5 نقاط.