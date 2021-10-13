رياضة

"يويفا" ينشر واحدًا من أجمل أهداف تصفيات مونديال قطر (فيديو)

Lebanon 24
13-10-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-874711-637697485070236413.jpg
Doc-P-874711-637697485070236413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على موقع "تويتر" واحدًا من أجمل الأهداف المسجلة خلال مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، الأسبوع الماضي.

وأحرز المهاجم السلوفيني أندراس سبورار الهدف الثاني لمنتخب بلاده في مرمى مالطا (0-4) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة إقامتها في قطر شتاء 2022، بتسديدة رائعة "عالطاير" بعد هجمة منسقة وتمريرة جميلة بالكعب من زميله ساندي لوفريتش.
 
 
ويحتل منتخب سلوفينيا المركز الرابع في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط وخرج من دائرة المنافسة على بطاقة التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2022، وحتى على المركز الثاني المؤهل للملحق.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثامنة بعد مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة إقامتها في قطر شتاء 2022.
 
1- روسيا 19 نقطة

2- كرواتيا 17 نقطة

3- سلوفينيا 10 نقاط

4- سلوفاكيا 10 نقاط

5- ماطا 5 نقاط

6- قبرص 5 نقاط.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2021-10-14
16:00 | 2021-10-13
14:00 | 2021-10-13
11:00 | 2021-10-13
08:00 | 2021-10-13
05:00 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website