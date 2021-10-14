بشرط جزائي خيالي... برشلونة يمدد عقد نجمه الشاب بيدري

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، رسميًّا اليوم الخميس، تجديد عقد لاعبه الشاب بيدري غونزاليس، لمدة خمسة مواسم، يمتد حتى صيف العام 2026، ويتضمن شرطًا جزائيًّا قدره مليار يورو.وانضم بيدري (18 عامًا) لصفوف برشلونة، الموسم الماضي، قادمًا من فريق لاس بالماس، مقابل 5 ملايين يورو.وأشار الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع "تويتر" أن بيدري سيوقع رسميًّا على العقد الجديد يوم غد الجمعة، في ملعب "كامب نو"، ويمتد العقد حتى 30 حزيران 2026.