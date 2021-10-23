ما هو لغز صورة ركض صلاح وخلفه العشرات؟

انتشرت صور النجم المصري محمد صلاح، وهو يجري بشكل غريب في شوارع ليفربول، وخلفه أعداد من سكان المدينة، لكن لغز الصورة كشف عنه لاحقا.



وظهر نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وهو يجري في شوارع ليفربول، مرتديا معطفا أزرقا رياضيا، بينما ظهر خلفه عدد من الشبان والشابات وهم يلاحقونه بالجري.

Mo Salah filming the new Pepsi commercial on Henry Street in Liverpool today. #Liverpool #LFC pic.twitter.com/7CtmT05NJT — Matthew Crist (@Matthewjcrist) October 21, 2021

وكشفت مصادر محلية لاحقا، أن صلاح كان يصور إعلانا للإحدى شركات المشروبات الغازية، في شوارع ليفربول.

وظهر صلاح بعدها برفقة وكيل أعماله، الكولومبي رامي عباس، في شوارع الحي الصيني بمدينة ليفربول، حيث موقع التصوير.



يذكر أن صلاح وعباس يخوضان مفاوضات "حاسمة" مع إدارة ليفربول، من أجل توقيع عقد جديد براتب سنوي هو الأعلى بتاريخ النادي.

