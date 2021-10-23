رياضة

ما هو لغز صورة ركض صلاح وخلفه العشرات؟

Lebanon 24
23-10-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-878142-637705672817878737.jpg
Doc-P-878142-637705672817878737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت صور النجم المصري محمد صلاح، وهو يجري بشكل غريب في شوارع ليفربول، وخلفه أعداد من سكان المدينة، لكن لغز الصورة كشف عنه لاحقا.

وظهر نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وهو يجري في شوارع ليفربول، مرتديا معطفا أزرقا رياضيا، بينما ظهر خلفه عدد من الشبان والشابات وهم يلاحقونه بالجري.
 
 
وكشفت مصادر محلية لاحقا، أن صلاح كان يصور إعلانا للإحدى شركات المشروبات الغازية، في شوارع ليفربول.
 
وظهر صلاح بعدها برفقة وكيل أعماله، الكولومبي رامي عباس، في شوارع الحي الصيني بمدينة ليفربول، حيث موقع التصوير.

يذكر أن صلاح وعباس يخوضان مفاوضات "حاسمة" مع إدارة ليفربول، من أجل توقيع عقد جديد براتب سنوي هو الأعلى بتاريخ النادي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-10-25
02:00 | 2021-10-25
23:00 | 2021-10-24
16:00 | 2021-10-24
14:00 | 2021-10-24
12:48 | 2021-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website