رياضة

إمرأة أو رجل... إيران ترد على شكوك الأردن بشأن "جنس" لاعبة كرة قدم إيرانية

Lebanon 24
15-11-2021 | 02:00
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ردت مدربة المنتخب الإيراني لكرة القدم الخاصة بالسيدات، مریم إیراندوست، على مطالبة الاتحاد الأردني لكرة القدم، بضرورة التحقيق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، والتي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، وفازت بها إيران بركلات الترجيح.

واعتبرت مریم إیراندوست، في تصريحات مع "وكالة أنباء الرياضة الإيرانية- ورزش سه"، هذه الشائعات مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات"، قائلة: "من الطبيعي أن يسعى الأردنيون للهروب من الهزيمة".

وأكدت أن الطاقم الطبي قام بفحص دقيق لكل عضو في المنتخب الوطني من حيث الهرمونات وهرمون التستوستيرون حتى لا يوجد أي مشاكل في هذا الصدد، مطالبة جميع مشجعي المنتخب الوطني بعدم القلق.
وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، دعا في وقت سابق اليوم، الاتحاد الآسيوي، للتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، التي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، وفازت بها إيران بركلات الترجيح.



وشدد الاتحاد الأردني في بيان، على أن المنتخب الإيراني له سوابق في اتخاذ مثل هذه الوسائل، من خلال إشراك لاعبين ذكور على أنهم لاعبات سيدات ضمن منتخب السيدات، وتعاطي المنشطات.

ونشر الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، تغريدة تتضمن الخطاب الرسمي الموجه للاتحاد الآسيوي، ويطالب من خلاله، بضرورة "فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا كان هناك شك في أهلية لاعب مشارك بالمنافسات".
 
 
وحقق المنتخب الإيراني للسيدات، إنجازًا تاريخيًا بتأهله للمرة الأولى في تاريخه لبطولة أمم آسيا، بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني، بركلات الترجيح 4-2.
 
المصدر: سبوتنيك

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