رياضة

لاعب دولي يطرح قميصه الرياضي في مزاد

Lebanon 24
19-11-2021 | 08:00
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أعلن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميسن عن طرح قميصه الذي ارتداه بمباراة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في مزاد.

وكتب صلاح على حساباته بمواقع التواصل، "الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان".
 
وأضاف "وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم 24 أكتوبر 2021 فى مزاد مفتوح".

وأوضح أنه سيرسل كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر.
وتابع قائلا "هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا".
 
وكان صلاح قد سجل 3 أهداف خلال المباراة التي جمعت فريقه بمانشستر يونايتد وانتهت بخماسية لصالح ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
المصدر: سبوتنيك
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