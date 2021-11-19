لاعب دولي يطرح قميصه الرياضي في مزاد

أعلن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميسن عن طرح قميصه الذي ارتداه بمباراة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في مزاد.



وكتب صلاح على حساباته بمواقع التواصل، "الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان".

Hat-trick ✅ Assist ✅ Player of the Match ✅@MoSalah’s performance on Sunday simply had it all 🙌 pic.twitter.com/0A4pEwZ8m9 — Liverpool FC (@LFC) October 26, 2021

وأضاف "وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم 24 أكتوبر 2021 فى مزاد مفتوح".



وأوضح أنه سيرسل كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر.

وتابع قائلا "هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا".

وكان صلاح قد سجل 3 أهداف خلال المباراة التي جمعت فريقه بمانشستر يونايتد وانتهت بخماسية لصالح ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.