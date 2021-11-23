رياضة

ميسي يكشف عن أبرز مرشحيه للفوز بدوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
23-11-2021 | 16:00
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أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، أن دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، يعد أحد أكثر النسخ تنافسا في السنوات الأخيرة، نظرا لوجود عدة أندية باستطاعتها الفوز باللقب.

وقال ميسي، في حوار أجراه مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سان جيرمان يضم مبابي ونيمار، بالإضافة إلى نجوم كثيرين آخرين.. هل من الممكن الاعتقاد بأن باريس ليس المرشح الأفضل للفوز بدوري الأبطال؟ الجميع يقول إننا المرشحون المفضلون، لن أنكر أننا أحد المرشحين، لكننا ما زلنا بحاجة إلى العديد من الأشياء لنكون فريقا قويا حقا".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "علينا في باريس أن نتحد كفريق واحد ولدينا ميزة وجود لاعبين رائعين للغاية لتحقيق هذا الأمر. لكننا لسنا المرشحين الوحيدين، فهناك فرق رائعة أخرى مرشحة".

وتابع نجم سان جيرمان: "دوري أبطال أوروبا بطولة صعبة للغاية، وهذا يجعلها جميلة ومميزة، أفضل الفرق تلعب هناك وهذا يجعل الأمر يزداد تعقيدا".

وردا على سؤال حول الأندية التي يعتقد أنها مرشحة لحصد اللقب، قال "البرغوث": "ليفربول الآن في حالة جيدة للغاية، لقد عاد ليفربول إلى المستوى الذي فاز من خلاله بدوري الأبطال، ثم هناك مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد وأتلتيكو.. هناك العديد من الفرق التي يمكنها القتال من أجل اللقب".
المصدر: روسيا اليوم
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