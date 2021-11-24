رياضة

ماذا يحتاج برشلونة في لقاء بايرن ميونخ لبلوغ ثمن النهائي؟

Lebanon 24
24-11-2021 | 14:00
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باتت مواجهة بايرن ميونخ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا فرصة نادي برشلونة السانحة لبلوغ ثمن النهائي، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام بنفيكا، أمس الثلاثاء.

وقبل جولة واحدة من ختام مباريات المجموعة الخامسة، ينفرد البايرن المتأهل سلفا بالصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، ثم بنفيكا ثالثا بخمس نقاط، بينما يحتل دينامو كييف المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة وهو
خارج المنافسة تماما.

واقتصر الصراع على بطاقة التأهل الثانية لثمن النهائي بين برشلونة وبنفيكا، وسيلعب الفريق الكتالوني في الجولة الأخيرة مع مضيفه بايرن ميونخ الذي لا يرحم خاصة على ملعبه "أليانز أرينا"، بينما يستضيف بنفيكا دينامو كييف، وتبدو هذه المباراة على الورق في المتناول لأصحاب الأرض.

ثلاثة سيناريوهات لتأهل برشلونة

1- الفوز في الجولة الأخيرة على بايرن ميونخ بغض النظر عن نتيجة مباراة بنفيكا ضد دينامو كييف.

2- التعادل مع تعثر بنفيكا سواء بالخسارة أو التعادل مع دينامو كييف.

3- الخسارة مع عدم فوز بنفيكا على دينامو كييف.
المصدر: روسيا اليوم
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