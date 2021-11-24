رياضة

تأييد سجن لاعب يوفنتوس السابق 42 شهرًا بسبب المافيا

Lebanon 24
24-11-2021 | 23:00
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أيدت المحكمة العليا في إيطاليا الحكم على فابريتسيو ميكولي لاعب باليرمو ويوفنتوس السابق بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بتهمة الابتزاز.

وأكدت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا أن إدانة ميكولي الأولية لعام 2017 قد أيدت، مما يعني السجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر لمحاولته مساعدة صديق في استرداد ديون بقيمة 12000 يورو (13442 دولارًا) باستخدام "طريقة المافيا".

وأدين ميكولي (42 عامًا) بمساعدة صديقه في استرداد الدين عن طريق الاتصال بماورو لوريسيلا نجل رئيس المافيا الإيطاليا أنطونيو كالديروني.

وميكولي يعتبر أفضل هداف في تاريخ باليرمو ولعب أيضًا مع يوفنتوس وفيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
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