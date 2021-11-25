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رياضة
معاقبة المئات من جماهير الأهلي... ما السبب؟
Lebanon 24
25-11-2021
|
08:00
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قررت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم المصرية التابعة لاتحاد الكرة، حرمان 349 مشجعا من جماهير الأهلي من حضور مباراتين.
وقالت الرابطة في بيان على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" إن المشجعين المشمولين في القرار "رددوا الأغاني أثناء عزف النشيد الوطني في مباراة غزل المحلة والأهلي".
بيان رابطة الأندية المحترفة بشأن الواقعة
ونجح الأهلي في تخطي عقبة مضيفه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدقائق الأخيرة من المباراة الصعبة التي أقيمت الاثنين.
وجاء في بيان الرابطة: "عقب مراجعة شريط المباراة في الجولة الخامسة من الدوري العام، لوحظ قيام جماهير النادي الأهلي الموجودة باستاد غزل المحلة بالغناء والهتاف أثناء عزف النشيد الوطني".
وأضافت: "على ضوء ذلك حصلت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة على عدد وبيانات جماهير النادي الأهلي (349 مشجعا) من شركة تذكرتي، وقررت منع حضورهم مباراتين مع توجيه تحذير لهم، ولجميع جماهير الأندية بأنه حال مثل ذلك التصرف سوف يتم حرمان المشجع من حضور المباريات حتى نهاية الموسم".
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